Спортсмены из Балашихи выступят на чемпионате России по плаванию | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 14:46 Спортсмены из Балашихи выступят на чемпионате России по плаванию

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Шесть воспитанников школы олимпийского резерва «Метеор» из Балашихи выступят на чемпионате России по плаванию. Это Вадим Безруков, Полина Грязнова, Устинья Трошкина, Владислав Беляев, Егор Бойко и Алексей Кочнев.

Спортсмены получили возможность представить регион после соревнований ЦФО. Там они показали высокие результаты и защитили звания мастеров спорта.

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Заведующая отделением плавания школы Ирина Колышкина рассказала, что в этом году оно отметит пятилетие. За это время воспитанники показали немало хороших результатов.

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«Не так давно в городе Руза проходили соревнования, где наши воспитанники подтвердили свои звания. По итогам этих соревнований, Центрального федерального округа, шесть человек из нашей школы попали на чемпионат России, который будет проходить 20 ноября в Казани. Это большой повод для гордости», — поделилась она.

Пловцы будут состязаться в 22 дисциплинах. Каждый из участников пройдет индивидуальную программу подготовки. Так, Вадим Безруков будет участвовать в соревнованиях на коротких дистанциях.

«Я плаваю на дистанциях 100 кроль и 50 кроль. На чемпионате России поплыву 100 кроль. Хочется попасть в финалы с нашими знаменитыми пловцами Евгением Рыловым и Иваном Гиревым», — поделился пловец.

Соревнования пройдут в Казани с 20 по 25 ноября.