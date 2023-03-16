16 марта 2023, 13:08
Спортсмены из Балашихи стали призерами всероссийских соревнований по плаванию
Спортсмены из Балашихи отличились на всероссийских соревнованиях по плаванию. Второй этап турнира Mad Wave Challenge проходил во дворце для водных видов спорта «Руза».
Команда Балашихи заняла третье место в смешанной эстафете 4×50 метров комплексным плаванием среди участников в возрасте 13-14 лет. В составе команды были Анфиса Черепахина, Борис Арансон, Николай Борисов и Дарья Тимашпольская.
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Последняя также победила на дистанции 200 метров и завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров. К соревнованиям Дарью подготовили в спортивной школе олимпийского резерва «Метеор».
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Еще одна спортсменка из Балашихи, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Метеор-2» Анастасия Зинченко также показала хороший результат и завоевала две бронзовые награды на дистанциях 50 и 100 метров.
Все спортсмены, представлявшие Московскую область на турнире, завоевали в сумме 33 медали: 10 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых.
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Спортсмены
Балашиха
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