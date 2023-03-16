Подмосковье 16 марта 2023, 13:08 Спортсмены из Балашихи стали призерами всероссийских соревнований по плаванию

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Спортсмены из Балашихи отличились на всероссийских соревнованиях по плаванию. Второй этап турнира Mad Wave Challenge проходил во дворце для водных видов спорта «Руза».

Команда Балашихи заняла третье место в смешанной эстафете 4×50 метров комплексным плаванием среди участников в возрасте 13-14 лет. В составе команды были Анфиса Черепахина, Борис Арансон, Николай Борисов и Дарья Тимашпольская.

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Последняя также победила на дистанции 200 метров и завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров. К соревнованиям Дарью подготовили в спортивной школе олимпийского резерва «Метеор».

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Еще одна спортсменка из Балашихи, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Метеор-2» Анастасия Зинченко также показала хороший результат и завоевала две бронзовые награды на дистанциях 50 и 100 метров.

Все спортсмены, представлявшие Московскую область на турнире, завоевали в сумме 33 медали: 10 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых.

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