Спортсмены из Балашихи представят Россию на первенстве мира по кикбоксингу в Ирландии

Два спортсмена спортивного клуба кикбоксинга и бокса «Райвен» из Балашихи Загир Магомедов и Анастасия Позднякова выиграли медали на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу. Они вошли в состав молодежной сборной России и представят нашу страну на первенстве мира в Ирландии.

На турнире, который прошел в Анапе на прошлой неделе, собралось более 700 участников со всей России — от Калининграда до Приморского края.

Спортивный клуб кикбоксинга и бокса «Райвен» Балашихи в составе сборной Москвы представляли три спортсмена: Магомедзагир Магомедов, Анастасия Позднякова, Сергей Кравченко. Молодые спортсмены значительно укрепили медальный зачет Москвы.

Тренируются спортсмены под руководством мастеров спорта России Ильи Малофеева и Анжелы Чернышевой.

Тренер и директор школы кикбоксинга «Райвен» Илья Малофеев сообщил, что даже те ребята, которые только начинают, могу добиться успехов благодаря большому желанию и дисциплине.

«Многие ребята, которые пару месяцев занимались в младшей группе, себя показали своим желанием и тренировками, переведены. В других группах осваивают базовую технику, учатся дисциплине, чтобы можно было в этой группе работать», — поделился Малофеев.

Пока кикбоксинг не введен в ближайшие Олимпийские игры, но у этого вида спорта есть все шансы стать олимпийским. На сессии в Токио 20 июля Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга получила полное признание Международного олимпийского комитета. Возможно, уже в 2028 году кикбоксеры смогут проявить себя на Олимпиаде.