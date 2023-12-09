Подмосковье 09 декабря 2023, 18:56 Спортсмены из 52 округов Подмосковья приняли участие в зимней «Гонке Героев» Гонка Героев

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Патриотический экстремальный забег «Наследники Победы» в рамках «Гонки Героев» провели для молодежи в Алабино. Участниками соревнований стали ребята из 52 округов Московской области. Все они получили фирменные жетоны, а победители — кубки.

Принять участие в экстремальном забеге могут лица, достигшие совершеннолетнего возраста. Традиционную гонку на полигоне «Алабино» провело Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

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«Ребята, хочу поприветствовать вас от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, от себя лично и от всей нашей большой команды, которая сегодня, в День Героев Отечества, организовала для вас эту Гонку. Вы невероятно крутые, большие молодцы! В такой мороз мы провели забег впервые, надеюсь, всем все понравилось», — обратилась к участникам соревнований министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Антон Чернов

В забеге принимали участие молодые люди из 52 округов Подмосковья. В их числе — военнослужащие и участники СВО, вернувшиеся с передовой. Трассу гонки разработали специально с учетом зимних условий. Ее протяженность составляет восемь километров, на дистанции установили 30 препятствий.

Участников соревнований ждали рукоходы, а также большая горка, на которую нужно было забраться по канату.

Антон Чернов

«Еще у нас есть препятствие „Рожденный заново“ — это два слоя шин, между ними маленькое расстояние, и чтобы его преодолеть, необходимо проползти между шинами, приподнимая их. Это достаточно сложно, но всем нравится», — рассказал Вадим Катышев, под руководством которого оснащалась трасса.

Участники гонки делились на «волны» по 10-15 человек и выходили на старт. В среднем на преодоление всей дистанции уходило около двух часов.

После финиша все получили фирменные жетоны Гонки Героев «Наследники Победы». Победителям соревнований вручили кубки.

Антон Чернов Антон Чернов Антон Чернов Антон Чернов Антон Чернов

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы.

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