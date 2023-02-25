Подмосковье 25 февраля 2023, 17:42 Спортсмены из 5 регионов России собрались на соревнованиях по греко-римской борьбе в Луховицах

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В Луховицах прошли соревнования по греко-римской борьбе. На них приехали почти 100 спортсменов из пяти регионов России.

Ренат Кадимов занимается греко-римской борьбой уже четыре года. На его счету призовые места на Кубке России и Центрального федерального округа. Эти соревнования своего рода репетиция перед Первенством страны.

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«Хорошая конкуренция. Народу немало, но все ребята хорошие», — сообщил Ренат Кадимов.

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Открытый турнир на призы главы Луховиц собрал борцов из Подмосковья, Тульской, Рязанской, Тверской областей и Москвы. Организатором выступила Федерация борьбы округа.

Соревнования прошли по международным правилам — два раунда по две минуты.

«Очень приятно, что среди участников есть чемпионы России. Серьезный турнир, надеюсь, он станет традиционным», — заявил глава Луховиц Сергей Тимохин.

В конце соревнований борцам вручили кубки и медали.

В прошлом году в спорткомплексе «Дельфин» открыли еще один зал для занятий единоборствами. Секцию посещают более 100 юных спортсменов.

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