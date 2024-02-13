Подмосковье 13 февраля 2024, 09:20 Спортсмены из 15 регионов России выступили на соревнованиях по конькобежному спорту в Коломне Телеканал «360»

Читать 360tv в

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Серебряные коньки» прошли в Коломне. Участие в них приняли около 250 спортсменов из 15 регионов России.

За два дня конькобежцам предстояло преодолеть две дистанции — 500 и 1000 метров. Соревнования проводились как в личном, так и в командном зачетах. По итогам соревнований отберут лучших спортсменов, которые встретятся в финале. Он пройдет в спортивном комплексе «Крылатское» в марте.

Реклама

«За каждую дистанцию за 1-е место — 100 очков, за 2-е место — 80, и так по градации по результатам. Спортсмен бежит четыре дистанции, очки складываются, получается результат. Будет шесть команд из 16, которые отбираются на финал», — рассказал генеральный директор конькобежного центра «Коломна», член исполкома конькобежцев России Сергей Орлов.

Воспитанник коломенской спортивной школы «Комета» Матвей Жемеркин стал абсолютным чемпионом соревнований. Он выиграл каждую из четырех дистанций и завоевал три золотые медали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал в лесопарке «Шишкин лес», где недавно оборудовали лыжню. Новое место для катания уже оценили любители активного отдыха.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».