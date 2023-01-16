Подмосковье 16 января 2023, 12:11 Спортсмены из 13 регионов России выступили на турнире по настольному теннису в Балашихе

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Открытый кубок Московской области по настольному теннису прошел в Балашихе. Участие в турнире принимали около 200 спортсменов из 13 регионов России.

Соревнования проходили с 14 по 15 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «Метеор» имени Елены Донской. Перед началом состязаний каждый участник прошел регистрацию и жеребьевку. Затем игроков на основании рейтинга поделили на пары.

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«К нам приехали спортсмены из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ярославской, Ивановской, Нижегородской, Рязанской и других областей, есть представители Карелии. Здорово, что так много людей из разных уголков страны объединили соревнования в Балашихе. Уверен, следующая встреча соберет еще больше спортсменов», — сказал директор спортшколы олимпийского резерва «Метеор» Евгений Николаев.

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Каждый спортсмен мог не только продемонстрировать свои навыки, но и получить разряд вплоть до кандидата в мастера спорта. Результат фиксировала судейская комиссия.

«Такие соревнования в регионах проводятся очень редко, и в этом их ценность. У многих ребят просто нет возможности выполнить разряд у себя в городе, а здесь у них есть шанс. Безусловно, для спортсменов это большой плюс», — отметил тренер по настольному теннису Андрей Пименов.

Лучшим игрокам вручили почетные грамоты и медали, а победитель получил кубок Московской области.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Метеор» площадью более 6,5 тысячи квадратных метров открылся в микрорайоне Дзержинского в марте 2018 года. Здесь занимаются около 1,5 тысячи человек, работают секции плавания, настольного тенниса, гандбола, мини-футбола и самбо.

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