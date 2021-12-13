Спортсмены и участники «Ледникового периода» представили театрализованный спектакль на льду в Щелкове

Профессиональные фигуристы зарядили зрителей новогодним настроением в подмосковном Щелково. Спортсмены и участники «Ледникового периода» представили театрализованный спектакль на льду. Призеры Олимпийских игр Оксана Домнина и Максим Шабалин, выступили на катке под песню Абба Happy New Year.

Мы часто выступаем. Это наша работа. Мы любим радовать зрителей. И когда люди приходят, конечно в живую, эта энергетика, эти эмоции — не передать. Мы от нее заряжаемся, заряжаем зрителей своим катанием. А самое главное — они нас заряжают своими аплодисментами и эмоциями. Оксана Домнина заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию

Алексей Ягудин великолепно вжился в роль Андрея Миронова. Фигурист под песню «Остров невезения», которую в фильме «Бриллиантовая рука» исполняет Андрей Миронов, показал настоящее представление на льду и сорвал за него громкие овации.

«Круто, что есть катки, что есть атмосфера, новогоднее настроение. И приятно видеть, что в такой мороз, люди стоят, смотрят. И люди любят фигурное катание. Это здорово. Хочу всех поздравить с наступающими праздниками и конечно же с Новым годом», — отметил заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Роман Костомаров.

Посмотреть на захватывающее шоу пришло более 300 человек. Звездные фигуристы, за которыми жители обычно наблюдали по телевизору, выступили на обыкновенном городском катке. Зрители признались, что выступление было просто шикарным.

Программа шоу «Ледниковый период» включала в себя 10 разнообразных номеров со всеми любимыми и узнаваемыми композициями. Продюсер проекта — известный российский и советский фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Я думаю — это первая ласточка. 14 городов в Подмосковье в этом году. Но успех у проекта колоссальный. Это уже сейчас видно. Мы были уже в шести городах. Я думаю, что за этим стоит продолжение. Илья Авербух продюсер проекта, заслуженный мастер спорта России

Ну и какой же Новый год без «Щелкунчика». Миниатюру на музыку из знаменитого балета Петра Чайковского, Илья Авербух доверил исполнить пятикратным чемпионам Европы, и двукратным чемпионам мира Татьяне Тотьмяниной и Максиму Маринину.

«Ледниковый период» — новый проект Московской области в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». С 4 по 26 декабря известные спортсмены выступят более чем на 14 ледовых площадках региона. Посетить их смогут все желающие.

«По моему мнению, это очень интересная и привлекательная вещь. Люди приходят, люди смотрят. У нас в округе планируется 18 катков. Надеюсь, что все они, после этого шоу, будут заполнены как ребятами, так и взрослыми», — рассказал заместитель главы г. о. Щелково Герман Верницкий.

Депутат Госдумы Александр Толмачев также отметил, что «это ноу хау, которое зашло».

«Потому что, мы видим, сколько собирается людей посмотреть на звезд, на спортсменов. И, я уверен, что после таких выступлений, таких жарких, во-первых, зимой комфортней будем себя чувствовать. Во-вторых, очень много молодежи и детей, которые хотят встать на коньки или уже катаются. Это большое будущее их ждет, если они будут следовать примеру», — сказал Толмачев.

После Щелкова, артисты будут выступать в Серпухове. Жителей городского округа ждет волшебный спектакль и незабываемое ледовое шоу в одном флаконе.