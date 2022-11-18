Подмосковье 18 ноября 2022, 23:47 Спортсмены и тренеры Подмосковья получили награды президента РФ

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Награды президента Российской Федерации получили шесть спортсменов и тренеров Московской области. Церемонию награждения провели в рамках стратегической сессии с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта.

Подмосковных спортсменов отметили за значительный вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность.

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По результатам всероссийской Спартакиады среди сильнейших спортсменов по летним видам спорта 2022 года Московская область получила награду за третье место в общекомандном зачете. Вручил награду министр спорта РФ Олега Матыцин.

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«По итогам Спартакиады сильнейших 2022 года Московская область заняла III место в командном зачете, завоевав 96 медалей — 34 золотые, 21 серебряную и 41 бронзовую. Спортсмены и тренеры проделали большую работу, чтобы получить такой результат. Большой честью и ответственностью для Подмосковья было принимать ряд соревнований Спартакиады. Мы постарались сделать все, чтобы соревнования прошли на высоком организационном уровне и делегации из других регионов остались довольны приемом», — сказал министр физической культуры и спорта региона Дмитрия Абаренова.

Тренер областного Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, главный тренер спортивной сборной команды РФ по фехтованию, президент Федерации фехтования РФ Ильгар Мамедов и тренер областного Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, тренер спортивной сборной команды РФ по вольной борьбе Шамиль Омаров награждены Орденами Дружбы.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены: спортсмены-инструкторы регионального Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта № 5, члены спортивной сборной команды РФ по баскетболу 3×3 Александр Зуев и Станислав Шаров.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили: тренер отдела водных видов спорта Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области, главный тренер спортивной сборной команды РФ по прыжкам в воду Светлана Моисеева и тренер отдела водных видов спорта Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области, тренер спортивной сборной команды РФ по прыжкам в воду Ольга Феоктистова.

Кроме вручения президентских наград на стратегической сессии прошло обсуждение актуальных вопросов популяризации физической культуры и спорта, развитие спортивной инфраструктуры и создание современных инструментов внедрения спорта в повседневную жизнь.