Спортсмены Электростали устроили показательные выступления для жителей | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 22:46 Поделиться Telegram

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Viber Спортсмены Электростали устроили показательные выступления для жителей Телеканал «360»

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В Электростали свои умения и мастерство продемонстрировали перед зрителями представители бокса, айкидо, каратэ, тхэквондо, греко-римской борьбы и художественной гимнастики. Посмотреть на захватывающие выступления спортсменов собрались десятки жителей.

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Айкидо-клуб «Мегури Додзе» является одним из старейших в Электростали. Руководитель и тренер Юрий Радунцев дважды проходил стажировку в Японии и уверен, что показательные выступления — это шанс не только показать мастерство и возможности единоборства, но и пригласить новичков на занятия.

«Ребята тоже волнуются, готовятся. отрабатывают приемы. Это все хорошо сказывается на моральном микроклимате всего клуба», — сказал тренер айкидо-клуба «Мегури Додзе» Юрий Радунцев.

Телеканал «360»

Эстафету спортивных выступлений принял Клуб тайского бокса «Кощей Тим». Среди выступающих единоборцев — чемпионы Московской области, победители всероссийских соревнований. Ребята тоже постарались привлечь в свои ряды любителей боевых искусств.

Телеканал «360»

В показательном выступлении свои умения и навыки продемонстрировали представители бокса, греко-римской борьбы, айкидо, каратэ, тхэквондо и художественной гимнастики.

Телеканал «360»

Спортсмены Электростали благодаря мастерству опытных наставников-тренеров показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня. В 2022 году — это первые и призовые места на Первенстве городского округа по спортивной гимнастике и боксу, областных и всероссийских соревнованиях по плаванию, а также победы на 11-й Спартакиаде учащихся России и других состязаниях.

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