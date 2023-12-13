Подмосковье 13 декабря 2023, 13:08 Спортсменку из Лобни Наташу Ефлову наградили путевкой в «Артек» Unsplash

Читать 360tv в

Наташа Ефлова из Лобни воплотила свой мечту, приехав в главный детский лагерь страны «Артек». Девушку отметили за участие в спортивных соревнованиях и помощь региональному движению «Волонтеры Подмосковья».

Наташа успешно выступает на соревнованиях по разным видам спорта: плавание, лыжи, бадминтон, ориентирование на местности. Также девушка участвует в ежегодном забеге, преодолевая дистанцию в два километра. Она отлично учится и занимается волонтерством.

Реклама

В этом году девушка подала заявку на сайте Артек.дети, прошла конкурсный отбор и получила долгожданную путевку в знаменитый детский лагерь.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».