13 декабря 2023, 13:08
Спортсменку из Лобни Наташу Ефлову наградили путевкой в «Артек»
Наташа Ефлова из Лобни воплотила свой мечту, приехав в главный детский лагерь страны «Артек». Девушку отметили за участие в спортивных соревнованиях и помощь региональному движению «Волонтеры Подмосковья».
Наташа успешно выступает на соревнованиях по разным видам спорта: плавание, лыжи, бадминтон, ориентирование на местности. Также девушка участвует в ежегодном забеге, преодолевая дистанцию в два километра. Она отлично учится и занимается волонтерством.
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В этом году девушка подала заявку на сайте Артек.дети, прошла конкурсный отбор и получила долгожданную путевку в знаменитый детский лагерь.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.
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Лобня
Школьники
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