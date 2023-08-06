Подмосковье 06 августа 2023, 18:36 Спортсменки Подольска заняли четвертое место на 3 этапе Кубка футбольных мам Добрынина Галина

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На территории спорткомплекса «Труд» в Подольске прошел третий этап Кубка футбольных мам. Местные жительницы из клуба «Витязь» заняли по итогам турнира четвертое место, победу отпраздновали спортсменки из города Елец Липецкой области.

«У команды Подольска были только две тренировки, но они уже готовы к бою. Также у нас есть сборная в Санкт-Петербурге, в которой играет бабушка в возрасте 65 лет. Сейчас мы в поисках такого бриллианта и в Подмосковье», — рассказала директор регионального филиала организации «Футбольные мамы» Ольга Соломатина.

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Второе место на соревнованиях заняли спортсменки из московского поселка Воскресенское, бронзовые медали завоевали футболистки Владимира. Лучшим игроком турнира признали Веронику Резвякову из «Витязя».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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