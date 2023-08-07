Подмосковье 07 августа 2023, 09:00 Спортсменки Красногорска одержали победу на 12-м этапе чемпионата России по пляжному волейболу Всероссийская федерация волейбола

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Женский коллектив «Зоркий» из Красногорска занял первое место по итогам 12-го этапа чемпионата России по пляжному волейболу. Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в финальной игре в Волгограде команда в составе Александры Моисеевой и Екатерины Сырцевой обыграла соперниц из столичного клуба «Динамо-2» со счетом 2:1.

«Красногорский „Зоркий“ на волгоградских кортах представляла пара Александры Моисеевой и Екатерины Сырцевой под руководством тренера Даниила Иванова. В финальной игре подмосковные волейболистки бились с „Динамо-2“, шли впритирку на протяжении всех трех сетов, но собрались и дожали. Итог — наша победа!», — отметил депутат Госдумы Сергей Колунов.

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Игры 12-го этапа чемпионата России проходили с 3 по 6 августа, за победу боролись тандемы из Москвы, Подмосковья и Калининградской области, также выступили спортсменки из Китая. Общий призовой фонд турнира составил миллион рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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