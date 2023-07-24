Подмосковье 24 июля 2023, 03:30 Спортсменки клуба «Зоркий» из Красногорска заняли третье место на чемпионате России по пляжному волейболу ВК "Зоркий"

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Женская команда «Зоркий» из Красногорска выиграла бронзовые медали на 10-м этапе чемпионата России по пляжному волейболу, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. В матче за третье место представительницы Подмосковья Александра Моисеева и Екатерина Сырцева обыграли соперниц из калининградского «Локомотива» со счетом 21:15, 21:12.

Игры 10-й части первенства страны по пляжному волейболу проходили с 20 по 23 июля в городе Северодвинске Архангельской области. В турнире за победу боролись мужские и женские команды.

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Участниками соревнований стали 36 коллективов из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Липецка, Калининградской, Калужской, Московской, Архангельской и Ленинградской областей, а также Краснодарского края и Ямало-Ненецкого округа. Общий призовой фонд этапа составил миллион рублей.

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