02 апреля 2023, 16:31
Спортсменки клуба «Заречье-Одинцово» стали чемпионками России по волейболу на снегу
Участницы команды «Заречье-Одинцово» победили в финальном матче чемпионата России по волейболу на снегу, завоевав титул чемпионов. Соревнования прошли на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области, сообщили в Минспорта Московской области.
В составе подмосковной команды под руководством главного тренера Натальи Урядовой золотые медали первенства страны выиграли Анастасия Барсук, Анастасия Петрова, Полина Цыганова и Елена Федчук.
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На групповом этапе подмосковные волейболистки из ГАУ МО ЦСП № 6 обыграли команду из анапского «Витязя» и «Локомотива-СШОР по ИВС» (Калининградская область).
В полуфинале зареченки оказались сильнее москвичек из «Динамо-Водный стадион». Встреча завершилась со счетом 2:0.
В финале подмосковная команда снова встретились с калининградским «Локомотивом». Счет в этом матче по итогу был 2:0 в пользу подопечных Урядовой.
На предстоящей неделе подмосковных волейболисток ждет еще один финал — Кубка России Он пройдет в Новом Уренгое. В Минспорта отметили, что на двух предварительных этапах команда «Заречье-Одинцово» занимала первые места.
Одинцово
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