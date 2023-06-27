Подмосковье 27 июня 2023, 17:25 Спортсменки из Видного победили на всероссийском фестивале «Минибаскет» Российская Федерация Баскетбола

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Баскетбольная команда «Спарта энд К» из Видного победила на фестивале «Минибаскет» среди спортсменок 2010 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительницы Подмосковья выиграли турнир 5×5 и заняли второе место по итогам матча 3×3. Кроме того, девушки заняли все три места в эстафете баскетбольного мастерства и конкурсе штрафных бросков.

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Индивидуальной награды удостоилась Кира Бурова в номинации «Будущее российского баскетбола», а наставник Анна Архипова-Фон Калманович стала лучшим тренером смены «Зажигающие звезды».

«Для меня основная награда — это успех моих воспитанниц и счастье в их глазах после победы! А титул — это общественное признание, которое всегда, конечно, приятно», — прокомментировал тренер.

Турнир проходил в Краснодарском крае с 11 по 21 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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