18 марта 2024, 12:39
Спортсменки из Щелкова выиграли на всероссийских соревнованиях по софтболу
Команда «Красные Соколы» спортивной школы «Старт» городского округа Щелково выиграла всероссийские соревнования по софтболу среди девушек до 15 лет. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.
В турнире «Петербургская весна» приняли участие шесть коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Костромской и Свердловской областей. Подмосковные спортсменки выиграли во всех матчах соревнований и получили главные награды.
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Лучшим питчером турнира стала Анна Алешина, а лучшим игроком команды «Красные Соколы» — Анна Волгина.
Всероссийские соревнования по софтболу прошли в спортивном комплексе имени Алексеева в Санкт-Петербурге.
В конце февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.
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