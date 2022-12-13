Подмосковье 13 декабря 2022, 23:08 Спортсменки из Подмосковья завоевали две золотые медали на Кубке России по кикбоксингу

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Спортсменки из Московской области взяли два «золота» на соревнованиях по кикбоксингу. Всего в розыгрыше Кубка России приняли участие более тысячи человек из 47 регионов России.

Девушки выиграли соревнования в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком», где разрешается использовать максимально широкий арсенал ударов и технических действий. Кристина Исмаилова стала обладательницей Кубка России в весовой категории до 56 килограммов, а Юлия Куценко — до 65 килограммов.

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Спортсменки выступают за подмосковную сборную и представляют региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта. Кубок России по кикбоксингу прошел с 8 по 12 декабря в Анапе.

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