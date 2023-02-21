Подмосковье 21 февраля 2023, 01:47 Спортсменки из Подмосковья завоевали бронзовые медали на турнире по хоккею с мячом

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Команда девочек из МБУ КСШОР «Зоркий» города Красногорска заняла третье место на XIII турнире по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Московской области.

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Финал турнира состоялся на льду ГУМ-катка на Красной площади в Москве. Красногорская команда по итогам соревнований победила один раз, дважды сыграла вничью и дважды проиграла. Второе место досталось представительницам Всеволожска, а первое — хоккеисткам из Красноярска.

От Московской области на турнир также приехали представители МБУ СШОР «Королев».

Матчи проходили с 15 по 17 февраля на Красной площади. Кубок Патриарха является ежегодным соревнованием, которое организовано в рамках соглашения о сотрудничестве РПЦ и Федерации хоккея с мячом России. Первый турнир состоялся в 2011 году в Первоуральске.