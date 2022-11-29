Подмосковье 29 ноября 2022, 14:26 Спортсменки из Подмосковья завоевали 22 медали всероссийских соревнований по тяжелой атлетике

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Спортсмены из Подмосковья выступили на международном турнире и всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике. Об их успехах рассказали в Минспорте региона.

В рамках международного турнира в Могилеве Подмосковье получило четыре награды. Наталья Лапина, Дарья Навольнева и Варвара Кузьминова завоевали золото, а Анастасия Бритвина — серебро.

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Еще 22 награды регион получил на соревнованиях «Серебряный гриф» в Туле. На них спортсмены получили семь золотых, девять серебряных и шесть бронзовых медалей.

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Лучший результат показали Антон Гулюкин, Даниил Петров, Павел Жемерикин, Андрей Тихонов, Евгения Гусева, Яна Кондрашова и Елена Мельникова. На второй ступени пьедестала оказались Дарина Якушева, Анастасия Василенко, Соня Зиновьева, Вероника Навольнева, Алена Чечнева, Мария Антонова, Ольга Зацепина, Илья Василенко и Даниил Вострухин. Третье место заняли Денис Романов, Сергей Власоа, Лев Углов, Андрей Ильин, Артем Кулаков и Марсель Хузин.

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