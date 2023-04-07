Подмосковье 07 апреля 2023, 13:59 Спортсменки из Подмосковья вышли в финал Кубка России по волейболу на снегу Всероссийская федерация волейбола на снегу

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Команда «Заречье-Одинцово» сыграет в финале всероссийских соревнований по волейболу на снегу. Первая игра состоится 7 апреля.

Минспорт Подмосковья отметил, что 7 апреля девушки встретятся с победителем пары «Локомотив-СШОР по ИВС» (Калининградская область) — «Витязь» (Анапа).

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В составе команды «Заречье-Одинцово» сыграют Анастасия Барсук, Анастасия Петрова, Полина Цыганова и Елена Федчук. Девушки уже стали чемпионками России в этом составе — 2 апреля соревнования завершились в Кемеровской области. Нынешняя цель — Кубок России.

В Новом Уренгое за главный трофей соревнований поборются шесть команд. Обладатель кубка определится 9 апреля.

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