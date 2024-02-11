Подмосковье 11 февраля 2024, 20:14 Спортсменки из Подмосковья победили во втором этапе Кубка России по волейболу на снегу в Южно-Сахалинске Фото: Всероссийская федерация волейбола

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Спортсменки команды «Заречье-Одинцово 2» победили во втором этапе Кубка России по волейболу на снегу. Турнир проходил с 9 по 11 февраля в Южно-Сахалинске.

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов поздравил подмосковных спортсменок и пожелал им новых побед в третьем этапе Кубка России, который пройдет в Казани 23 и 25 февраля.

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​ «Сегодня утром команда „Заречье-Одинцово-2“ под чутким руководством главного тренера Натальи Урядовой в составе Дарьи Павловой, Полины Цыгановой, Елены Федчук и Елизаветы Терентьевой обыграла „Спартак-Брянск“ со счётом 2:0. Уверенная победа в финальной игре этапа в Южно-Сахалинске! Умницы!», — рассказал Колунов.

Напомним, ​ что в рамках первого этапа Кубка России волейболистки «Заречье-Одинцово 2» заняли второе место.

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