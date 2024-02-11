11 февраля 2024, 20:14
Спортсменки из Подмосковья победили во втором этапе Кубка России по волейболу на снегу в Южно-Сахалинске
Спортсменки команды «Заречье-Одинцово 2» победили во втором этапе Кубка России по волейболу на снегу. Турнир проходил с 9 по 11 февраля в Южно-Сахалинске.
Депутат Государственной Думы Сергей Колунов поздравил подмосковных спортсменок и пожелал им новых побед в третьем этапе Кубка России, который пройдет в Казани 23 и 25 февраля.
Реклама
«Сегодня утром команда „Заречье-Одинцово-2“ под чутким руководством главного тренера Натальи Урядовой в составе Дарьи Павловой, Полины Цыгановой, Елены Федчук и Елизаветы Терентьевой обыграла „Спартак-Брянск“ со счётом 2:0. Уверенная победа в финальной игре этапа в Южно-Сахалинске! Умницы!», — рассказал Колунов.
Напомним, что в рамках первого этапа Кубка России волейболистки «Заречье-Одинцово 2» заняли второе место.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Спортсмены
Реклама
Реклама