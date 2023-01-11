Подмосковье 11 января 2023, 18:40 Спортсменки из Одинцова взяли золото на соревнованиях по волейболу на снегу в Казани

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Волейболистки из клуба «Заречье — Одинцово» вернулись из столицы Татарстана с победой. Девушки стали лучшими во втором этапе всероссийских соревнований на снегу.

Предыдущая серия игр проходила в Новом Уренгое, при минус 30 градусах, поэтому казанские морозы девушек не испугали. Но были и свои нюансы.

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«В такую погоду мяч тяжело перебивать, так как от мороза он становится тяжелым. Непросто бывает и с покрытием — где лед, где снег глубокий. Попробуй тут выпрыгнуть высоко!» — поделилась впечатлением игрок ВК «Заречье — Одинцово» Полина Цыганова.

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Несмотря на погоду, подмосковные девушки собрались и продемонстрировали свой уровень подготовки соперникам. По итогам соревнований они стали лучшими и поднялись на первую ступень пьедестала.

«За последний год в Подмосковье изменилось отношение к снежному волейболу. Нам создали отличные условия для подготовки, поэтому и результаты не заставили себя ждать», — говорит Цыганова.

Финал Чемпионата России по волейболу на снегу пройдет в конце марта в Кемеровской области.