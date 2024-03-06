Подмосковье 06 марта 2024, 13:05 Спортсменки из Одинцова стали призерами первенства Подмосковья по бадминтону Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Воспитанницы спортивной школы «Одинцово» выиграли золото и серебро на первенстве Московской области по бадминтону. Турнир прошел в Раменском 2–3 марта.

Участниками соревнований стали юноши и девушки в возрасте до 17 лет. На пьедестал почета поднялись сразу две спортсменки из Одинцова

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«В одиночном разряде Арина Вуйтикова завоевала золотую медаль, а Валерия Исакова — серебро. Поздравляем юных спортсменок и будем следить за их выступлениями на более высоком уровне», — сказал директор спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев.

Благодаря победам на региональном чемпионате бадминтонистки из Одинцова смогут выступить на Спартакиаде учащихся и первенстве России по этому виду спорта.

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