Подмосковье 28 декабря 2023, 15:32 Спортсменки из Одинцова победили на втором этапе чемпионата России по волейболу на снегу Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Второй этап чемпионата России по волейболу на снегу прошел в Казани. Золотую и серебряную медали выиграли две подмосковные команды «Заречье» из Одинцова.

Команда «Заречье-Одинцово» в полуфинале обыграла «Локомотив» из Калининграда со счетом 2:0. Команда «Заречье-2» также со счетом 2:0 обошла «Динамо-Татарстан-1». В финале команды из Одинцова сыграли друг с другом. В итоге «Заречье-2» взяла золото, а «Заречье-1» — серебро.

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