06 июля 2023, 18:54
Спортсменки из Одинцова победили на первенстве России по софтболу
Спортсменки команды «Калита» из Одинцова взяли золото на первенстве России по софтболу. Соревнования прошли среди девушек от девяти до 15 лет. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Еще одна команда из Подмосковья — «Звезда» из Рузского округа — заняла на первенстве третье место. Второе место досталось сборной Москвы. Всего в турнире соревновались 16 команд из девяти регионов России.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Спортсмены
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