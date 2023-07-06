Подмосковье 06 июля 2023, 18:54 Спортсменки из Одинцова победили на первенстве России по софтболу Фото: Федерации софтбола РФ

Читать 360tv в

Спортсменки команды «Калита» из Одинцова взяли золото на первенстве России по софтболу. Соревнования прошли среди девушек от девяти до 15 лет. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Еще одна команда из Подмосковья — «Звезда» из Рузского округа — заняла на первенстве третье место. Второе место досталось сборной Москвы. Всего в турнире соревновались 16 команд из девяти регионов России.

Реклама

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».