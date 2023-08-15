Подмосковье 15 августа 2023, 16:41 Спортсменки из Мытищ выиграли золото и серебро на областных соревнованиях по стритболу пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Команда из Мытищ успешно выступила на региональном этапе всероссийских соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Спортсменки выиграли золотую и серебряную медали турнира.

Анна Жидких, Полина Печенкина, Яна Щербина и Анастасия Ясинская выиграли золото в возрастной группе до 16 лет. Другая команда из Мытищ заняла 2-е место в возрастной группе до 19 лет. Серебряные медали получили Ксения Грачева, Варвара Киселева и Маргарита Сухарева.

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Турнир состоялся в рамках Кубка губернатора Московской области. Соревнования прошли в Лобне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил финал Кубка Овечкина и поблагодарил организаторов и спортсменов.

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