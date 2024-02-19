Подмосковье 19 февраля 2024, 16:05 Спортсменки из Лобни заняли 2-е место в первенстве по волейболу Unsplash

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Юные волейболистки из Лобни, представлявшие команду «Флагман», завоевали серебряные медали на первенстве по волейболу среди девушек 2008–2009 годов рождения. В турнире приняли участие шесть команд.

Команда из Лобни показала высокий уровень мастерства и слаженности, что позволило им занять почетное второе место. По итогам турнира юные спортсменки получили грамоту, кубок и серебряные медали. Сорвнования проходили в течение одного дня.

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В городском округе Лобня большое внимание уделяется развитию спорта и поддержке молодых талантов. Сегодня здесь функционирует около 20 бюджетных спортивных секций, чьи воспитанники регулярно демонстрируют высокие достижения на соревнованиях различного уровня.

Ранее спортсменка из Лобни Арина Чернова заняла первое место на соревнованиях Подмосковья по тхэквондо.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее рассказал, что Подмосковье признали самым спортивным регионом России.

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