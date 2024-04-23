Подмосковье 23 апреля 2024, 15:09 Спортсменки из Лобни взяли золото по эстетической гимнастике Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В Подмосковье прошли традиционные соревнования по эстетической гимнастике «Солнышко». Спортсменки из городского округа Лобня завоевали несколько медалей.

Команды «Элис», «Адель» и «Ника» из городского округа Лобня показали высокие результаты и заняли три первых места.

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Девочки занимаются в Центре эстетической гимнастики под руководством заслуженных мастеров спорта, чемпионок мира и Европы Яны Сочуговой и Валерии Урюпиной. Всего в турнире приняли участие команды из десяти регионов.

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