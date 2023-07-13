Подмосковье 13 июля 2023, 08:52 Спортсменки из Истры выиграли золотые медали на чемпионате Азии по мажореткам пресс-служба администрации городского округа Истра

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Спортсменки из Истры стали лучшими на чемпионате Азии по спортивным мажореткам и батон твирлингу. В составе российской соборной они выиграли 19 медалей, больше половины из которых — золотые.

Участие с соревнованиях приняли команды из Чехии, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран. В составе команды России — пять спортсменок из Истры и одна из Москвы. Девчонки не оставили шансов соперникам, став лучшими в 11 дисциплинах: батоне, миксе, батон твирлинге, флаге и других.

Всего на чемпионате спортсменки из Истры показали 21 номер. Жюри оценивало каждый по трем критериям: хореография, техника и работа с предметом. Отдельно оценивалось актерское мастерство.

Тренер Лилия Быкова, подготовившая спортсменок из Истры, отметила, что девочки очень много занимаются. Благодаря упорству спортсменки постоянно показывают лучшие результаты. Победа на международном чемпионате далеко не первая. Сейчас девочки уходят на каникулы, а осенью опять вернутся к тренировкам.

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