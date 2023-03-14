Подмосковье 14 марта 2023, 14:18 Спортсменки из Химок выступят на чемпионате мира по боксу в Индии

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Женская сборная России отправилась в Индию на чемпионат мира по боксу. Среди 12 лучших спортсменок страны есть две химчанки — Екатерина Пальцева и Людмила Воронцова.

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Чемпионат мира по боксу пройдет в Нью-Дели с 15 по 26 марта. Турнир стал вторым после решения Международной ассоциации бокса (IBA) допустить россиян к соревнованиям под своей эгидой без каких-либо ограничений. Национальная команда будет выступать с флагом и гимном Российской Федерации.

«Мы искренне желаем девочкам побед. Сборная России долго готовилась и подходит к турниру в отличной форме. <…> Уверена, что чемпионат мира пройдет замечательно, у нашей сборной все будет хорошо. По всей стране будет огромная группа поддержки, будем смотреть и переживать, потому что 12 спортсменок представляют 12 субъектов Российской Федерации», — рассказала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Московская область и Химки будут поддерживать участницу Олимпийских игр в Токио, серебряного призера недавнего международного турнира по боксу в Марокко Екатерину Пальцеву. Она выступит в весовой категории до 50 килограммов. Еще одна химчанка Людмила Воронцова предстанет в весовой категории до 57 килограммов. Она также принимала участие в токийской Олимпиаде, является вице-чемпионкой мира и призером турнира по боксу на призы короля Мухаммеда VI.

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