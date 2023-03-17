Подмосковье 17 марта 2023, 14:10 Спортсменки из Химок выиграли 30 медалей на турнире по художественной гимнастике «Весенний бал»

Читать 360tv в

Открытый турнир по художественной гимнастике «Весенний бал» прошел в обновленном физкультурно-оздоровительном комплексе «Родина». Спортсменки из Химок завоевали 30 медалей в различных возрастных категориях.

Участие в соревнованиях приняли более 270 спортсменок из разных городов Подмосковья. Гимнастки спортшколы «Химки» и спортклуба «Виктория» пополнили медальную копилку округа, выиграв индивидуальные и командные награды.

Реклама

Золото в личном первенстве завоевали химчанки Мия Киреева, Моника Варосян и Полина Чаплыгина. Серебряные награды достались Матроне Пикулевой, Ирине Назаренко, Анисии Поляковой и Полине Галкиной. Бронзовые медали получили Элеонора Порохова и Валерия Зубенина.

Реклама

«Наши спортсменки сделали все что могли и заняли призовые места. Стоит отметить, что „Родина“ после реконструкции стала еще удобнее. Я получила огромное удовольствие от турнира. Хочу поздравить наших тренеров и спортсменок за прекрасную подготовку и изящные выступления», — поделилась депутат Юлия Ишкова.

Зрители также увидели показательные выступления спортсменов и коллективов по художественной гимнастике. Турнир «Весенний бал» проходит в Химках уже не первый год, и география участников постоянно расширяется.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».