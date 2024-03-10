Подмосковье 10 марта 2024, 17:58 Спортсменки из Химок выиграли 15 медалей на турнире по художественной гимнастике Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Химкинские спортсменки показали выдающиеся результаты на соревнованиях по художественной гимнастике «Еления winter cup». Всего участницы из Химок завоевали 15 медалей на соревнованиях.

Под руководством тренеров Екатерины Арзуманян, Натальи Белоусорой и Анжелы Назаровой гимнастки завоевали три комплекта медалей.

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В групповых упражнениях среди кандидатов в мастера спорта химчанки заняли второе место в составе Полины Галкиной, Варвары Фатькиной, Ульяны Тетерник, Веры Ханиной и Виктории Максименко. Серебряные награды достались Алисе Китаевой, Дарье Гужовой, Алине Зарубиной, Маргарите Макаренко и Мирославе Шаназари. Бронзовыми призерами в категории третьего спортивного разряда стали Екатерина, Анна Бойко, Виктория Горунова, Алина Шаталина и Марианна Елизарова. Всего в соревнованиях приняли участие более 300 гимнасток.

Лидер движения общественного мнения Мариана Полякова поздравила спортсменок с победой и пожелала им новых спортивных достижений. Также в городском округе Химки прошел традиционный турнир «Маленькая фея», где химчанки выиграли 15 золотых медалей в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях, принимая участие в соревнованиях с лучшими гимнастками спортшкол Московской области.

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