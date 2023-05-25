Подмосковье 25 мая 2023, 23:09 Спортсменки из Химок сыграют в VII тандеме чемпионата России по баскетболу 3×3 в Москве Российская Федерация баскетбола

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Женская команда Центра спортивной подготовки № 5 в Химках «Находка» примет участие в Vll тандеме Winline чемпионата России по баскетболу 3×3, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Турнир состоится 26 и 27 мая на территории фудмолла «Три вокзала. Депо» в Москве, в соревнованиях примут участие шесть команд.

Коллектив «Находка» под руководством тренера Владимира Агабабьяна выступит в группе «А» в первый день турнира. Соперниками подмосковных баскетболисток станут команды COP-Petersburg из Санкт-Петербурга и «Сима-ленд» из Екатеринбурга.

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Жеребьевка соревнований проведена на основе рейтинговых очкам. Состав групп на второй день будет зависеть от итогов первых матчей.

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