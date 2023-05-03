Подмосковье 03 мая 2023, 17:06 Спортсменки из Электростали победили на Кубке России по хоккею на траве Фото: ХК "Динамо-Электросталь"

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Женский клуб «Динамо-Электросталь» стал обладателем Кубка России по хоккею на траве. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

Финальные матчи Кубка России по хоккею на траве прошли в Казани 2 мая. В борьбе за золото спортсменки из Электростали сошлись с командой «Минск» и обыграли соперниц. Голы добыли Светлана Ерошина и Анна Рябова. Отмечается, что женский клуб «Динамо-Электросталь» стал победителем Кубка России второй раз подряд.

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Мужская команда из Электростали завоевала серебро игр. Сыграв вничью в финале, в серии буллитов соперники подмосковных спортсменов оказались удачливее.

Ранее стало известно, что спортивный стадион «Гидросталь» в Чехове масштабно преобразится к сентябрю. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что он станет всесезонным благодаря подогреву.

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