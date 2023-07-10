Подмосковье 10 июля 2023, 16:31 Спортсменки из Домодедова завоевали золотые медали на чемпионате мира по рукопашному бою фото предоставлено тренером Андреем Андреевым

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Представительницы стадиона «Авангард» городского округа Домодедово Мария Егорова и Екатерина Вальчук завоевали золотые медали на чемпионате мира по рукопашному бою, который прошел в столице Казахстана Астане. Всего за победу боролись около 300 спортсменов из 35 стран мира.

«Я чувствую гордость и радость. Мы прошли этот путь вместе с тренером. Стать чемпионкой мира — не предел. Ставлю себе задачу стать пятикратной чемпионкой мира и заслуженным мастером спорта», — рассказала мастер спорта России Екатерина Вальчук.

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Осенью 2023 года жительницы Домодедова планируют принять участие во всероссйиском конкурсе. Также девушки займутся тренерской деятельностью и будут передавать опыт юным воспитанникам стадиона «Авангард».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.

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