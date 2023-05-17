Подмосковье 17 мая 2023, 01:20 Спортсменки из Дмитрова завоевали золото первенства России по смешанным единоборствам ММА Евгений Рой

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Воспитанницы спортивной школы «Дмитровская Дружина» сестры Мария и Алена Самоцуповы завоевали золото на первенстве России по смешанным боевым единоборствам ММА. В турнире поучаствовали более 170 юниоров и юниорок из 46 регионов страны.

«Самое главное, что нужно для победы, — это правильные тренировки и боевой настрой. С этим ни у меня, ни у сестры проблем не было», — рассказала Мария Самоцупова.

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Девушки тренируются под руководством своего отца. Вместе с ними занимается третья сестра — 12-детняя Владислава, которая готовится к первым турнирам.

«Я своих девочек тренировать начинал с трех лет. Тут важна система и дисциплина по ее выполнению. Мы перепробовали несколько видов единоборств, и практически везде они показывают хорошие результаты», — рассказал Илья Самоцупов.

Мария Самоцупова уже является чемпионкой мира по рукопашному бою, дважды финалисткой первенства России по самбо, неоднократной победительницей первенства России по панкратиону и грэпплингу. Алена Самоцупова также не отстает и является трехкратной победительницей первенства Европы по сумо, чемпионкой мира по рукопашному бою АРБ, также неоднократной победительницей первенства России по панкратиону и грэпплингу.

В планах у звездных спортсменок выступать в серии UFC и стать чемпионками мира среди взрослых.

После победы спортсменки вошли в составы национальных команд в своих категориях. Им предстоит выступить в международных соревнованиях в этом году.

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