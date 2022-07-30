Спортсменки из Балашихи установили рекорд России по буксировке автопоезда

2Елена Новикова и Алена Никишина из Балашихи протянули автопоезд из скрепленных автомобилей «Кадиллак» и болотохода «Шерп», тем самым установив рекорд России. Общий вес автотранспорта составил 9,1 тонны.

В фитнес-клубе «Conceptfit» на Косинском шоссе, 10 в жилом комплексе «Новоград Павлино» 30 июля собрались местные жители, чтобы поддержать спортсменок.

Организовал турнир рекордсмен России и мира по буксировке железнодорожного состава Роман «Коловрат» Новиков. Он является мастером спорта по тайскому боксу, рукопашному бою, пауэрлифтингу, армрестлингу и чемпионом мира по пауэрлифтингу.

«Моя супруга является главой регионального отделения общероссийской организации „Сильнейшая нация мира“ и регионального отделения Федерации силового многоборья России. Одного рекордсмена в семье показалось недостаточно, поэтому около полугода я уговаривал жену попробовать тоже установить рекорд. Мы долго и усердно тренировались. Были, конечно, и срывы, и нервы, но в итоге все получилось», — поделился Роман «Коловрат» Новиков.

Елена Новикова протянула автопоезд на 17,2 метра за 50 секунд. Она буксировала транспорт способом «арм-варм», при котором вытягивают руками канат, прикрепленный к технике, сидя в автомобильной покрышке.

«Рекорд дался достаточно тяжело. Когда я начала тянуть, то увидела, что автопоезд не идет. Тут я подумала, что все, это провал. Но потом собралась, приложила все усилия, да и к тому же поддержка дала много энергии и эмоций. Когда техника наконец сдвинулась, я поняла, что победа уже у меня в кармане», — рассказала Елена Новикова.

Второй рекордсменкой России стала Алена Никишина. Автопоезд на дистанцию 17 метров она протянула за 31,3 секунды. Алена буксировала транспорт методом «трак-пул». Она надела специальное снаряжение, к которому крепится сдвигаемый груз.

«Очень волнительно было, казалось, что я тянула автопоезд не 30 секунд, а целую вечность! Зато потом словно гора с плеч упала, пока даже не осознаю, что произошло! Хочется двигаться дальше и ставить новые рекорды», — рассказала спортсменка.

В заключении праздника для зрителей провели шоу-турнир. Трех команды атлетов из Балашихи и Люберец поднимали штанги и бревна, переворачивали автомобильные покрышки и отжимались.