Подмосковье 19 января 2023, 16:15 Спортсменка из Жуковского вошла в сотню сильнейших теннисисток планеты

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Варвара Грачева из Жуковского заняла 100-ю строчку в рейтинге WTA-tour после турнира в новозеландском Окленде. Следующее ее выступление состоится на престижном международном турнире Australian Open.

Девушка уже несколько лет тренируется во Франции, а ее мама — Ирина Казакова — живет в Жуковском и сейчас работает тренером в ФОК «Звездный» на улице Баженова. До этого более 20 лет отдала местной школе олимпийского резерва.

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«Если мама — тренер, никто и не замечает момент, когда ребенок в первый раз берет в руки ракетку. С двух лет я водила Варю с собой на работу, занималась с ней в перерывах между занятиями», — рассказала Ирина Казакова.

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В пять Варвара уже занималась в детской спортивной школе олимпийского резерва, где сыграла свой первый турнир. С девяти лет стала участвовать в соревнованиях Российского теннисного тура. Потом семья начала думать о профессиональной карьере и в итоге остановились на клубе из Франции. Там Варвара Грачева тренируется уже шесть лет. Это известная тренерская команда Elite Tennis Center под руководством Жан-Рене Лиснара. Девушка много тренируется и полностью погружена в работу.

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