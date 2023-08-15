Подмосковье 15 августа 2023, 13:49 Спортсменка из Воскресенска стала двукратной победительницей турнира по женской борьбе на Играх стран СНГ пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Спортсменка из Воскресенска Вусала Парфианович успешно выступила на Играх стран СНГ в Солигорске. Девушка стала двукратной победительницей турнира по женской борьбе.

Вусала принимала участие в турнире по женской борьбе среди спортсменок U-23. Девушка заняла 1-е место и стала двукратной победительницей Игр стран СНГ в весовой категории до 68 килограммов. Она представляла спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам в Воскресенске.

Церемония закрытия Игр стран СНГ прошла на «Минск арене» 13 августа. Следующие такие соревнования пройдут в Азербайджане в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и спортсменов на финале Кубка Александра Овечкина.

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