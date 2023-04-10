Подмосковье 10 апреля 2023, 14:16 Спортсменка из Щелкова завоевала серебро на первенстве России по шашкам Елена Катасонова

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Спортсменка из Щелкова София Сычева заняла второе место на первенстве страны по русским шашкам. По итогам соревнований девушка была отобрана в состав сборной команды России для участия в первенстве Европы.

«Я заняла второе место в быстрой игре в группе девушек до 14 лет. От России было более 60 участниц, это очень много», — поделилась София.

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Тренер Софии Сергей Парфенов подчеркнул, что спортсменка набрала одинаковое количество очков с победителем, однако этого оказалось недостаточно по коэффициентам. Спортсменка является воспитанницей школы олимпийского резерва в Щелкове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» получил первое место на всероссийском форуме стартапов.

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