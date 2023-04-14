Подмосковье 14 апреля 2023, 00:30 Спортсменка из Щелкова завоевала чемпионский титул на международном турнире в Красноярске по подъему штанги на бицепс Елена Катасонова

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Пауэрлифтер из Щелкова Инна Подошевкина победила в дисциплине «подъем штанги на бицепс» на международном фестивале Siberian Power Show в Красноярске. Спортсменке удалось поднять снаряд весом 61,5 килограмм при собственном весе 65 килограммов.

Чемпионка рассказала, что пауэрлифтингом она увлеклась в 2017 году. Тогда девушка пришла в спортзал, чтобы похудеть, и обнаружила свое призвание со штангой в руках.

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«Уже в 2020 году я вышла на свои первые соревнования, стала мастером спорта и установила рекорд России», — отметила Подошевкина.

На текущий момент Инна является абсолютным лидером среди женщин-пауэрлифтеров планеты в категории «подъем штанги на бицепс». К соревнованиям в Красноярске Подошевкина готовилась три месяца — регулярно тренировалась, соблюдала диету, следовала советам мирового рекордсмена в дисциплине Олега Саковича.

«Моя задача — поднять свой вес. Я к ней иду, и мне осталось 3 кг. Надеюсь, что до конца этого года я это сделаю» — добавила спортсменка.

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