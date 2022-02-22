Спортсменка из Реутова стала международным послом лыжного марафона

Лыжницу из Реутова Людмилу Колобанову сделали международным послом марафона в эстонском Тарту. Почетный статус присваивают после участия в 20 спортивных состязаниях.

Февральская серия марафонов Visma Ski Classics стала как раз двадцатой в карьере 70-летней спортсменки, уточнили в пресс-службе главы администрации городского округа Станислава Каторова.

«В конце февраля Людмила Колобанова преодолела две дистанции по 31 километру свободным и классическим стилями соответственно, став первой в своей возрастной группе», — отмечено в сообщении.

Каждую из дистанций Колобанова преодолела менее чем за три часа. Подмосковной спортсменке вручили золотую медаль и свидетельство о присвоении статуса посла Тартуского лыжного марафона в мире

«Желаю здоровья, новых побед и благодарю за активную жизненную позицию и пропаганду здорового образа жизни в родном Реутове», — поздравил лыжницу Каторов.

Тартуский марафон (Tartu maraton) является самым известным и крупнейшим по количеству участников лыжным марафоном в Эстонии. Его проводят каждый год в третье воскресенье февраля. Марафон входит в программу серии длинных заездов международной федерации лыжных гонок Worldloppet, русского Russialoppet и эстонского аналога — Estoloppet.