Подмосковье 15 мая 2023, 15:01 Спортсменка из Подмосковья завоевала золото во всероссийском марафоне Всероссийская федерация легкой атлетики

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Алина Прокопьева стала лучшей на чемпионате России по марафону, обогнав ближайших преследовательниц на минуты. Подробнее рассказали в Минспорте Подмосковья.

В прошлом сезоне Алина уже становилась национальной чемпионкой по марафону и сейчас блестяще защитила свой титул. Прокопьева обошла на дистанции сильнейших марафонцев страны — ближайшая преследовательница пришла к финишу только через четыре с лишним минуты после подмосковной спортсменки. Время чемпионки составило два часа, 30 минут и 57 секунд.

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Чемпионат России по марафону состоялся 14 мая в городе Пушкин Ленинградской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре в Подмосковье. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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