21 ноября 2022, 16:10
Спортсменка из Подмосковья завоевала золото на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию
Елизавета Худайбердиева вместе с партнером из Самарской области завоевала золотую медаль на пятом этапе Гран-при России «Волжский пируэт». Соревнования прошли в Самаре с 18 по 20 ноября.
Победители опередили две пары соперников из Москвы, рассказали в Минспорта региона.
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Заключительный этап Гран-при состоится в Перми с 25 по 28 ноября. Финал пройдет в марте 2023 года в Сочи.
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Спортсмены
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