11 декабря 2022, 23:16
Спортсменка из Подмосковья завоевала золото на этапе кубка России по биатлону
Подмосковная спортсменка взяла золото на третьем этапе Кубка России по биатлону, который прошел в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Анастасия Гореева стала победительницей большого женского масс-старта. Спортсменка показала время 38 минут 45,2 секунды на дистанции 12 километров, допустив два промаха.
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«Второй к финишу пришла Тамара Дербушева из Свердловской области. Бронза досталась тюменской спортсменке Виктории Сливко «, — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
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Третий этап Кубка России по биатлону проходит в Тюмени с 6 по 12 декабря, уточнили в Минспорта.
Ранее сообщалось, что Кубок президента ОАЭ по конкуру разыграли в Maxima Park в Дмитрове.
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