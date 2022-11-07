Спортсменка из Подмосковья завоевала бронзу чемпионата России по ВМХ-фристайлу | 360°

07 ноября 2022, 11:34
Спортсменка из Подмосковья завоевала бронзу чемпионата России по ВМХ-фристайлу
Чемпионат России по ВМХ-фристайлу прошел в Москве с 3 по 5 ноября. Одна из бронзовых медалей ушла Подмосковью.
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Участники соревновались в дисциплине «парк» в двух возрастных категориях — юниорской и «элите». За победу боролись лучшие райдеры страны. Спортсменка из Подмосковья Елена Малышева завоевала бронзовую медаль среди женщин в категории «элита», рассказали в Минспорта региона.
Спортсмены
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