Юная спортсменка из Подмосковья взяла бронзу на мировом турнире по джиу-джитсу. И это только начало

15-летняя Вероника Покровская из Подмосковья может повалить на лопатки любого. Юная спортсменка взяла бронзу на чемпионате мира по джиу-джитсу.

Источник фото: телеканал «360»

У себя дома, то есть в зале, девушка с обложки за минуту превращается в женскую версию Брюса Ли. И это ее выбор.

«Джиу-джитсу я бы могла назвать творчеством. Потому что это приемы, которые мы делаем, с каждым годом их появляется все больше и больше, потому что каждый джитсер перерабатывает их под себя», — рассказала Ника.

Источник фото: телеканал «360»

В спорт Вероника пришла в шесть лет. До 13 лет девушка спаринговалась только с парнями. И регулярно их одолевала. Сейчас, в свои 15, она может завалить любого хулигана на улице. Ника и по натуре настоящий боец.

Вероника выступает тренером для малышей от трех лет. Хотя сейчас джиу-джитсу они занимаются в качестве физкультуры. Группы у Ники набираются до десяти человек.

Впереди у Вероники еще много побед. Сейчас она готовится к областному чемпионату. А в дальнейшем девушка планирует заняться тренерской работой и взять золото мировых турниров.