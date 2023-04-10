10 апреля 2023, 16:18
Спортсменка из Подмосковья выиграла международные соревнования по теннису
Жительница Видного Елена Приданкина выиграла на международных соревнованиях по теннису в Египте. Это тур начального и среднего уровля для женщин, которые профессионально занимаются спортом.
Как рассказали в Минспорте, 17-летняя Елена — действующая чемпионка Спартакиады-2022 в женском одиночном разряде. В финале турнира она обыграла представительницу Китая Мейлинг Ванг со счетом 2:0.
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Елена представляла Центр спортивной подготовки олимпийских видов спорта и тренировалась под руководством Артема Дерепаско.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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