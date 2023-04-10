Подмосковье 10 апреля 2023, 16:18 Спортсменка из Подмосковья выиграла международные соревнования по теннису ГБУ МО «Центр спортивной подготовки олимпийских видов спорта»

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Жительница Видного Елена Приданкина выиграла на международных соревнованиях по теннису в Египте. Это тур начального и среднего уровля для женщин, которые профессионально занимаются спортом.

Как рассказали в Минспорте, 17-летняя Елена — действующая чемпионка Спартакиады-2022 в женском одиночном разряде. В финале турнира она обыграла представительницу Китая Мейлинг Ванг со счетом 2:0.

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Елена представляла Центр спортивной подготовки олимпийских видов спорта и тренировалась под руководством Артема Дерепаско.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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