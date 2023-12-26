26 декабря 2023, 12:07
Спортсменка из Подмосковья выиграла бронзу на всероссийских соревнованиях по сноуборду
Спортсменка из Подмосковья выиграла бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях. Турнир прошел в Красноярском крае.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, регион представила обладательница кубка России и участница олимпийских игр в Пекине Полина Смоленцева. Она выиграла бронзовую награду в дисциплине «параллельный слалом».
Реклама
Всего в третье этапе кубка России по сноуборду приняли участие 106 человек из 12 регионов страны.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Реклама
Реклама